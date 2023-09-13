Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM'de sezon 17 Eylül'de açılıyor

        AKM'de sezon 17 Eylül'de açılıyor

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2023-2024 sezonuna iki özel konserle giriş yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKM'de sezon 17 Eylül'de açılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKM'den yapılan açıklamaya göre 17 Eylül'de 11.30'da Tiyatro Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Muhayyer konseri gerçekleştirecek.

        Solist Atakan Akdaş, konserde dört hicaz eseri müzikseverler için seslendirecek. Konserde, Aziz Şükrü Özoğuz kemanıyla Murat Bağdatlı da uduyla Nuri Halil Poyraz ile Hasan Özçivi'ye ait iki saz eserini yorumlayacak.

        İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, aynı gün 20.00'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslatının 750. Yılı adlı Mevlevi mukabelesi düzenleyecek.

        Mehmet İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşen konseri, Nezih Çetin yönetecek.

        Sezon açılış konserlerinin yanı sıra AKM'da Meragi'den Eserler ve Hicaz Faslı Konser, 14 Eylül'de Meşk Akşamı Konseri, 15 Eylül'de Kanun Resitali, 18 Eylül'de ise Anadolu Ateşi etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM yeni sezon
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Habertürk Anasayfa