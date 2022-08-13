Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu yaşamını yitirdi

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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karahasanoğlu'nun cenazesinin ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Değerli dava, mücadele ve gönül adamı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu gece Hakk’a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

İçişleri Başkanı Süleyman Soylu: Allah rızası yolunda geçen bir ömür... Yaşantısı ve fikirleriyle hepimize örnek olan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Ömrünü Allah yolunda mücadeleye vakfetmiş, Akit Mdy.Grb.İcra Krl. Bşk. Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı/sabrı cemil dilerim. Rabbim, merhameti/mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Bey ebedî âleme irtihal etti. Allah mekânını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum; Akit ailesinin başı sağ olsun.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine sabırlar diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve Akit camiasına sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: "Hak ve hakikat yolunda tüm ömrü mücadelelerle geçen Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beyefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş: Hayatı boyunca sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve onurlu bir dava adamı olarak mücadelesine şahid olduğumuz Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yol arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve Akit Medya Grubu’na başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

BBP lideri Mustafa Destici: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu’nun Rahmet-i Rahman'a kavuştuğunu üzüntüyle öğrendim. Karahasanoğlu'na Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi,yakınları,sevenleri ve Akit Medya Grubu mensuplarına sabır-başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: Rahmeti Rahman’a kavuşan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.