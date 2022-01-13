Akılalmaz iddia hastanelik etti!

HABERTURK.COM / AA

Konya'da sanayide çalışan bir genç, içtiği antifriz nedeniyle rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Kulu ilçesi Katır tepesi mevkisinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde otomobil tamircisi olarak çalışan Seyit Ali Aktan (25), arkadaşları ile girdiği iddia nedeniyle yarım çay bardağı antifriz içti.

Kısa süre sonra rahatsızlanan Aktan, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aktan, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ANTİFRİZ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Antifriz, 0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal maddedir. Daha çok otomobil motorlarında kullanılmasıyla bilinir.

Antifriz, bir alkol çeşididir ve alkol renksizdir. Piyasadaki antifrizlerin renkli ve bu renklerin birbirinden farklı olmasının nedeni ise herhangi bir sızıntı durumu olduğunda sudan ayırt edilmesini sağlamaktır.

Ayrıca hangi tip ürünü kullandığınızı bilmeniz de antifriz renklerinin çeşitli olmasıyla daha kolay hale gelir. Özetle antifriz aslında şeffaftır. Fakat üreticiler, antifrizlerin ayırt edici olması için renk eklerler.

Motoru soğutmaya katkıda bulunur. Motorun hararet yapmasını önler ve motorun ömrünü uzatır. Aşındırıcı maddelerin oluşumunu engeller. Motor soğutma suyunun donma noktasını düşürür, soğuk mevsimlerde motorun zarar görmesinin önüne geçer. Sirkülasyon pompasının verimliliğini artırır.