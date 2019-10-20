Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir bankada çalışan Fatma Selen Ö. (26),giyim kuşamına karıştığı ve kendisine psikolojik baskı uyguladığı için sık sık tartıştığını iddia ettiği kayınpederi M.Ö. (60) tarafından feci biçimde darp edildi. Kayınpeder M.Ö.'nün genç kadını 4 yaşındaki çocuğunun önünde dövdüğü öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre yaşadığı şiddetin ardından yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Fatma Selen Ö., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.