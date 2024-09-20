Akif Manaf'tan, Hollandaca Barış Psikolojisi

Kitapları 73 dile çevrilen, 101 eserin yazarı Akif Manaf’ın kaleme aldığı Barış Psikolojisi, Hollandaca olarak yayımlandı.

Dünya barışına en çok ihtiyaç duyulan süreçte okurlarıyla buluşan kitap Hollandaca baskısının ardından Fransızca, Yunanca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça ve Korece’ye çevrilmiş olup çok yakında bu dillerde de basılacak.

A.Z. Yayıncılık’tan çıkan kitapta yazar, barış olgusunu masaya yatırılıyor.

KİTABIN ARKA KAPAĞI...

Kazananlar ölülerini kahraman ilan eder, kaybedenler ise birer suçlu. Oysaki savaşta ölenlerin hepsi kucak kucağa yatar toprağın altında. Ruhları ise senelerce savaş alanlarında savaşmaya ve acı çekmeye devam eder.

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Mantığa aykırı, anlamsız bir safsatadır “barış için savaş” ifadesi. Yaşamak için ölmek, zevk almak için acı çekmek, mutlu olmak için mutsuz olmak ifadeleri ne kadar anlamsızsa “barış için savaş” ifadesi de o kadar anlamsızdır.

Günümüzün insanı içsel bir savaş, içsel bir kaos içindedir çünkü tamamıyla yanılsamanın kurbanıdır. Barışa ulaşmak için kişi içsel kaosunu aşmalıdır. Fakat birisi onu teselli ederse ona düşman gibi davranır çünkü teselli, barışa vardırmayan zaman kaybıdır.

Şayet insan içerideki savaşta savaşmazsa dışarıda savaşmaya mecbur kalır. Lakin insan içerideki savaşa girer, savaşır, kazanır ve savaşı bitirirse dışarıdaki savaş da biter. İşte barışa ulaşmanın tek yolu budur!