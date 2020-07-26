TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor'a, 3-3'e kadar olan beraberlikler ve galibiyet final için yetiyor. Konuk Karagümrük ise final ise ya kazanacak ya da en az 4 gollü bir beraberlik alacak. 3-3'te maç uzayacak.

AKHİSARSPOR: 0 - KARAGÜMRÜKSPOR: 0

(İlk yarı sonucu)

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports MAX 2

Akhisarspor:: Lukac, Tolga, Uğur, Edin Cocalic, Kadir, Eray, Rotman, Onur, Bjarnason, Erhan, Bertuğ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Ndao, Sabo, Zeki Yıldırım, Darri, Sobiech

Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak. Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak.