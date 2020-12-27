Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Turgut Toman, Orkun Aktaş, Ali Can Alp

Akhisarspor: Lukac, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner, Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 73. Bora Yılmaz),Mert Efe Çölbeyi

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Nalepa (Dk. 76 Traore),Serginho (Dk. 90 Kerem Kalafat),Eren Tozlu (Dk. 50 Uzodimma),Caner Hüseyin Bağ, Balde (Dk. 90 Yasin Ozan)

Gol: Dk. 68 Sergen Piçinciol (Giresunspor),

Sarı kartlar: Dk. 43 Rotman, Dk. 72 Alperen Babacan, Dk. 81 Çekdar Orhan, Dk. 83 Kadir Keleş (Akhisarspor),Dk. 72 Nalepa, Dk. 76 Serginho (Giresunspor)