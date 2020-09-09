Yangın, saat 20.45 sıralarında Hasköy Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor.