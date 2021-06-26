Akhisar'da koca dehşeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

DHA

Olay, saat 22.30 sıralarında Seyit Ahmet Mahallesi 315 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre, Recep Ş. ve eşi Sadriye Şen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Ş. tabancayla Sadriye Şen'e 3 el ateş etti ardından olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sadriye Şen kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirlendi. DHA'nın haberine göre; polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sadriye Şen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep Ş., polis ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Recep Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.