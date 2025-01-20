Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz sonuçları açıklandı! Akfen İnşaat kişi başına kaç lot verdi?
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz sonuçları açıklandı. 17 Ocak'ta talep toplama sürecini tamamlayan firmanın halka arzına 200 binden fazla kişi katıldı. 'AKFIS' kodu ile BIST'te işlem görecek firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lotu, eşit bir şekilde yatırımcısına dağıttı. Peki, Akfen İnşaat kaç lot verdi? İşte, halka arz sonuçları...
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Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, halka arz sonuçları açıklandı. 95 milyon 487 bin 612 lot, eşit miktarda dağıtıldı. 3.7 milyar TL büyüklük ve yüzde 15 halka arz açıklığı ile yatırımcı toplayan firma, 'AKFIS' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz sonuçları...
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıttı. Kişi başına 3289 TL değerinde 85 lot düştü. Toplamda halka arza 260 bin 628 kişi katıldı.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse başı fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın ne zaman borsda işlem göreceği henüz açıklanmadı.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 15-6-17 Ocak tarihlerinde talep topladı.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Yüzde 35-45 finansal borçluluk seviyesinin azalması
Yüzde 55-65 yatırım finansmanı
Yüzde 0-10 işletme sermayesi
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