Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, halka arz sonuçları açıklandı. 95 milyon 487 bin 612 lot, eşit miktarda dağıtıldı. 3.7 milyar TL büyüklük ve yüzde 15 halka arz açıklığı ile yatırımcı toplayan firma, 'AKFIS' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz sonuçları...