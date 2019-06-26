26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının, Akdeniz'in yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 26, 2019
SON DEPREMLER 26 HAZİRAN - KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.06.26 08:16:37 34.1292 25.1573 10.6 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.06.26 08:16:38)
2019.06.26 07:36:56 37.0895 27.6375 5.0 -.- 2.3 -.- SAZKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.06.26 06:51:13 35.9042 28.1277 71.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.26 06:08:53 39.6915 27.9700 5.4 -.- 1.5 -.- AYSEBACI-(BALIKESIR) İlksel
2019.06.26 05:13:18 35.7243 30.5485 20.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.26 05:09:53 38.7000 31.5275 5.9 -.- 1.7 -.- KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.06.26 04:33:02 36.9943 30.2113 2.7 -.- 2.2 -.- TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.06.26 03:41:51 34.3172 26.5727 4.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.26 01:39:51 41.4523 42.7152 7.3 -.- 2.7 -.- ASIKUZEYIR-POSOF (ARDAHAN) İlksel
2019.06.26 01:07:48 37.0883 32.9522 7.8 -.- 2.3 -.- BASKISLA-(KARAMAN) İlksel
2019.06.26 01:05:23 38.9330 43.7628 5.0 -.- 3.1 3.1 YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.06.26 01:03:31 38.1153 28.9072 5.0 -.- 2.1 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2019.06.25 23:09:42 40.4208 35.5717 4.7 -.- 1.9 -.- SEYHLER-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2019.06.25 20:22:19 37.2712 28.7708 5.0 -.- 1.2 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel
2019.06.25 17:10:15 39.2473 41.3978 5.0 -.- 3.3 3.2 SAGLICAK-VARTO (MUS) İlksel
2019.06.25 16:55:08 39.7820 32.5577 0.0 -.- 2.1 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.06.25 16:35:40 36.9038 27.5960 27.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.25 16:04:58 39.4015 31.5187 0.0 -.- 1.5 -.- YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2019.06.25 15:46:45 38.9940 26.0065 20.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.25 15:33:04 39.0140 27.6620 7.0 -.- 2.1 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.06.25 14:49:11 38.8767 26.8170 7.8 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.25 14:43:00 39.0005 27.6672 1.3 -.- 1.9 -.- ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.06.25 14:20:02 38.3563 38.8302 5.0 -.- 2.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2019.06.25 14:10:24 39.4137 32.9285 8.5 -.- 1.9 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2019.06.25 14:03:03 36.6122 36.3067 7.1 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2019.06.25 13:46:28 36.6108 36.3225 11.9 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2019.06.25 13:21:19 41.1480 28.4295 0.0 -.- 1.3 -.- ELBASAN-CATALCA (ISTANBUL) İlksel
2019.06.25 12:54:16 37.7242 32.4285 0.0 -.- 1.2 -.- BAYAT-MERAM (KONYA) İlksel
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