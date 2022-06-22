Akciğer, vücuda oksijen alınmasını sağlayan ve kişinin yaşam faaliyetlerini kaliteli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan bir organdır. Eğer akciğerde meydana gelen karbonmonoksit atılamaz ve burada yer alan hücreler ya da dokular kontrol edilemeyen bir şekilde yükseliyorsa akciğer kanseri meydana gelebilir. Akciğer kanseri erken tanı ile kontrol altına alınmazsa diğer dokulara ve organlara da sıçrayabilir. İşte, akciğer kanseri son evre ölüm belirtileri - Akciğer kanseri son evre ne kadar yaşar? soruları hakkında bilinmesi gereken her şey.

Akciğer Kanseri 4. Evre Belirtileri

Akciğer kanserinin farklı evreleri vardır. 1. ve 2. evre hastalığın başlangıcı olarak kabul edilir. Erken tanı evresi olarak da adlandırılan bu evrelerde hastalık ilerlemediği için tedavi daha hızlı sağlanabilir. 4. evre ise hastalığın son evresi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde hastalık diğer organlara da sıçramıştır. İşte akciğer kanserinde 4. Evre belirtileri:

Hastanın nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır. Solunumda sürekli hırıltı sesi duyulur.

Öksürük kronikleşmiş bir hale gelir.

Balgam oluşumu artar ve kanlı balgama rastlanır.

İştah kaybı meydana gelir. Buna bağlı olarak hızlı kilo kaybı yaşanır.

Göğüs bölgesinde geçmeyen ağır ağrılar hissedilir.

Seste kısılma yaşanır.

Yutkunma sırasında güçlük yaşanır.

Öksürük bu evrenin en zor belirtisidir. Sürekli olarak devam eden öksürükler kişinin nefes almasını, konuşmasını ve yemek yemesini zorlar.

Diğer organlar da zarar gördüğü için kişi yatalak bir seviyeye gelebilir.

Akciğer kanserinin son evresinde kişi bakım yardımına muhtaçtır. Kişisel bakımını ve ihtiyaçlarını birinin yardımı ile gerçekleştirmesi gerekebilir.

Son evrede nefes alıp vermek zor olduğu için kişi oksijen cihazına da bağlanabilir.

Akciğer Kanseri Son Evre Nasıl Anlaşılır?

Akciğer kanserinin son evresi olarak adlandırılan 4. evrede semptomlar ağır bir şekilde kendini gösterir. Kişi nefes almada, hareket etmede zorlanır. Ağır ve sancılı ağrılar yaşar. Yeme düzeni bozulduğu için kilo kaybı çok hızlı gerçekleşir ve güçsüzleşir.

Akciğer Kanseri Son Evresi Ne Kadar Yaşar?

Akciğer kanserinde ölümle sonuçlanma riski çok yüksektir. Özellikle her kanser türünde olduğu gibi erken teşhisin önemli olduğu akciğer kanserinin son evresinde yaşam süresi yüzde 50 olarak belirtilir. Akciğer kanserinin son evresi diğer organlara da hastalığın yayıldığı evredir. Bu yüzden hastanın kanser tedavisi yapılırken diğer zarar gören organlara da tedavi uygulanmalıdır. Tüm bu süreç ile birlikte son evrede yaşam süresi 8 ay olarak açıklanmaktadır.

Akciğer Kanseri 4. Evre İyileşme İhtimali

Akciğer kanserinin son evresinde iyileşme ihtimali yüzde 50 olarak açıklanır. Ancak bu evrede kanserli hücreler diğer organlara da yayılarak zarar verdiği için ölümle sonuçlanması sık görülür. Bu süreçte hasta genel olarak hastalığını yatarak geçirir. Hastanın tedavi desteği alması gerekmektedir. Tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelebilir.

Akciğer kanserinin son evresinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapi tedavileri de ağırdır. Uygulanan bu tedaviler hastanın iyileşme ihtimalini artırsa da son evrede bu ihtimal ilk evrelere kadar daha düşük seyreder.