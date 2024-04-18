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        Haberler Ekonomi Para Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yeniledi - Para Haberleri

        Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yeniledi

        Akbank 600 milyon dolarlık tutarla sendikasyon kredisini yeniledi. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak gerçekleşti. Bankanın sürdürülebilirlik temalı işlemine, 16 yeni bankanın katılımıyla toplam 20 ülkeden 45 banka katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:01
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        Akbank sendikasyon kredisini yeniledi
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        Akbank’ın tamamladığı sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ve Akbank’a olan güvenin devam ettiğini gösteren bir sendikasyon işlemine imza attık. Sendikasyon kredimizi 600 milyon ABD Doları karşılığı tutarla ve %120 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz. ”

        Akbank’ın sendikasyon işlemlerinde sürdürülebilirlik kriterlerini yüksek seviyede tuttuğuna dikkat çeken Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Her yeni sendikasyon kredimizin temasını sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda daha da kapsamlı hale getiriyoruz. Yeni işlemimizin kullandırım şartlarını da Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle uyumlu hale getirerek, Bankamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması yönünde önemli bir adım daha attık. Ekim 2023 kredimize göre 100 baz puan maliyet indirimi ve %160’ın üzerinde talebe rağmen 600 milyon ABD Doları karşılığı sınırlı tutarda kullandığımız sendikasyon kredimize gösterilen ilgi ve katılım oranı, Akbank’ın uluslararası borçlanma piyasalarındaki öncü kurum olduğunu teyit ediyor. Bu alanda sektörümüze öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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