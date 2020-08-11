Akbank, Ocak 1948 yılında Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu Adana’da yaşayan Kayserili bir grup iş adamının o bölgedeki pamuk üreticilerine finansman olarak destek sağlamak için kurulmuş özel bankadır. Peki, 2017 yılında dünyanın en değerli 500 bankası arasına girmeyi başaran Akbank saat kaçta açılıyor? Akbank saat kaçta kapanıyor? İşte büyük bankalar arasında yer alan Akbank 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.
Tercih edilen Akbank saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Akbank saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde banka ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.
Akbank Çalışma Saatleri
Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde Akbank Çalışma Saatleri
Covid-19 sebebi ile ortaya çıkan olağan üstü durum sebebi ile corona tedbirleri kapsamında Akbank 12:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Akbank Öğle Saati Açık mı?
Akbank öğlen saatlerinde 12:30 ile 13:30 arasında öğlen tatili yapmaktadır ancak bazı illerin yoğun olan merkez ilçelerinde öğlen saatleri arasında gişe sayısını düşürerek öğlen saatlerinde şubeyi kapatmadan hizmet vermeye devam eden şubelerde bulunmaktadır.
Akbank Hafta Sonu Açık mı?
Hafta sonları bütün bankalarda olduğu gibi Akbank’a ait tüm şubeler de hizmet vermemektedir bu sebeple hafta sonları işlemlerinizi şubelerden halletme gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak eğer işlemleriniz acil ve mesai saatleri ile ilgisi olmayan bir işlem ise Akbank Müşteri Hizmetleri aracılığı ile kolayca halledebilirsiniz.
Akbank Resmi Tatil Günleri
Akbank’ta diğer tüm bankalar gibi bayramlarda ve resmi tatillerde kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.
Akbank İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: AKBANK T.A.Ş.
Sorumlu Kişi: Akbank T.A.Ş Üst Yönetimi
Akbank Merkez Binasının Bulunduğu Yer: Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul
Akbank Operasyon Merkezi: Akbank Bankacılık Merkezi Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No:1 Şekerpınar Çayırova 41420 Kocaeli
Akbank Genel Müdürlük Telefonu: 0 212 385 55 55
Akbank Çağrı Merkezi Numarası: 4442525
Akbank Müşteri Hizmetleri: 0850 222 25 25
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!