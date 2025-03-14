Akbank, etik yapay zekâ yaklaşımını HumanX Konferansı’nda paylaştı

Akbank, Sorumlu Yapay Zekâ Manifestosu’nu duyurdu. Yenilikçi yapay zekâ uygulamalarıyla dikkat çeken Banka, ABD’de düzenlenen ve yapay zekâ dünyasının önde gelen uzmanlarını bir araya getiren HumanX Konferansı’nda açıkladığı bu manifesto aracılığıyla teknolojiyi insan odaklı, etik ve sürdürülebilir bir çerçevede kullanma konusundaki kararlılığını paylaştı. Uluslararası ölçekte finans alanında öncü çerçeveler arasında yer alan Akbank Sorumlu Yapay Zekâ Manifestosu, konferans katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

Bankanın açıkladığı manifesto, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliği olmak üzere altı temel ilkeye dayalı. Akbank, bu ilkeler çerçevesinde yapay zekâ teknolojilerini sadece verimlilik ve yenilik için değil, etik ve sorumlu bir yaklaşım geliştirerek uyguladığını vurguluyor. Banka, inovasyon ve dijitalleşmenin gücünü ekonomik, toplumsal ve çevresel fayda yaratmak için kullanarak geleceğin finans ekosisteminde örnek alınacak bir model sunuyor.

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Verilerin korunması ve müşteri mahremiyetinin önceliklendirilmesi, yapay zekâ algoritmalarının kapsayıcı, şeffaf ve açıklanabilir olması, sürdürülebilir finansal çözümlerin geliştirilmesi, tüm modellerin operasyonel sağlamlık ve güvenlik esaslarına uygun şekilde uygulanması ve hesap verebilirlik mekanizmalarını içeren bu ilkelerle Akbank, müşterilerine güven veren ve sektörde yol gösterici olan çalışmalarını küresel standartlarda sürdürecek.

“SORUMLU YAPAY ZEKA" İÇİN UZUN VADELİ YOL HARİTASI

Akbank, manifesto ile duyurduğu sorumlu yapay zekâ ilkelerini bir başlangıç noktası olarak konumladığını da açıkladı. Banka, hızla gelişen bu teknolojinin en iyi örneklerini sunmaya odaklanırken, sorumlu ve etik yaklaşımını da geliştirmeye ve derinleştirmeye devam edecek. Böylece müşterilerine sunduğu yenilikçi hizmetlerle birlikte yapay zekânın etik ve sorumlu kullanımını gözeten çalışmalarıyla bankacılığın geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceğini vurguladı.