Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.821,50 %0,88
        DOLAR 36,6730 %0,17
        EURO 39,9866 %0,53
        GRAM ALTIN 3.535,18 %0,48
        FAİZ 37,10 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 40,00 %0,28
        BITCOIN 83.020,00 %3,36
        GBP/TRY 47,4308 %-0,16
        EUR/USD 1,0892 %0,37
        BRENT 70,51 %0,90
        ÇEYREK ALTIN 5.780,02 %0,48
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Akbank, etik yapay zekâ yaklaşımını HumanX Konferansı’nda paylaştı - Teknoloji Haberleri

        Akbank, etik yapay zekâ yaklaşımını HumanX Konferansı’nda paylaştı

        Akbank, "Sorumlu Yapay Zekâ Manifestosu" ile bankacılık hizmetlerinde insan odaklı ve etik yapay zekâ kullanımına yöneldiğini duyurdu. ABD'de düzenlenen ve dünyanın en prestijli yapay zekâ konferansları arasında gösterilen HumanX'te açıklanan manifesto, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlikten veri gizliliğine kadar uzanan altı temel ilkeyi vurguluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sorumlu Yapay Zekâ Manifestosu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akbank, Sorumlu Yapay Zekâ Manifestosu’nu duyurdu. Yenilikçi yapay zekâ uygulamalarıyla dikkat çeken Banka, ABD’de düzenlenen ve yapay zekâ dünyasının önde gelen uzmanlarını bir araya getiren HumanX Konferansı’nda açıkladığı bu manifesto aracılığıyla teknolojiyi insan odaklı, etik ve sürdürülebilir bir çerçevede kullanma konusundaki kararlılığını paylaştı. Uluslararası ölçekte finans alanında öncü çerçeveler arasında yer alan Akbank Sorumlu Yapay Zekâ Manifestosu, konferans katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

        Bankanın açıkladığı manifesto, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliği olmak üzere altı temel ilkeye dayalı. Akbank, bu ilkeler çerçevesinde yapay zekâ teknolojilerini sadece verimlilik ve yenilik için değil, etik ve sorumlu bir yaklaşım geliştirerek uyguladığını vurguluyor. Banka, inovasyon ve dijitalleşmenin gücünü ekonomik, toplumsal ve çevresel fayda yaratmak için kullanarak geleceğin finans ekosisteminde örnek alınacak bir model sunuyor.

        Verilerin korunması ve müşteri mahremiyetinin önceliklendirilmesi, yapay zekâ algoritmalarının kapsayıcı, şeffaf ve açıklanabilir olması, sürdürülebilir finansal çözümlerin geliştirilmesi, tüm modellerin operasyonel sağlamlık ve güvenlik esaslarına uygun şekilde uygulanması ve hesap verebilirlik mekanizmalarını içeren bu ilkelerle Akbank, müşterilerine güven veren ve sektörde yol gösterici olan çalışmalarını küresel standartlarda sürdürecek.

        “SORUMLU YAPAY ZEKA" İÇİN UZUN VADELİ YOL HARİTASI

        Akbank, manifesto ile duyurduğu sorumlu yapay zekâ ilkelerini bir başlangıç noktası olarak konumladığını da açıkladı. Banka, hızla gelişen bu teknolojinin en iyi örneklerini sunmaya odaklanırken, sorumlu ve etik yaklaşımını da geliştirmeye ve derinleştirmeye devam edecek. Böylece müşterilerine sunduğu yenilikçi hizmetlerle birlikte yapay zekânın etik ve sorumlu kullanımını gözeten çalışmalarıyla bankacılığın geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        Habertürk Anasayfa