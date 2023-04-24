1 yılda 32 bin kilometre uçtu... Eskişehir'e döndü

KIŞLADIĞI AFRİKA'DAN DÖNDÜ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin, 2021 yılında küçük akbaba koruma ve takip projesini başlattıklarını, bu projede Iğdır, Koç, UTAH üniversiteleri ve KuzeyDoğa Derneğiyle ortak olduklarını söyledi. Beslenme ve yuva alanlarının 2021'de tespit edildiğini, 2022'de ise akbaba Midas'a uydu verici takarak takip altına aldıklarını belirten Koptekin, "Midas geçtiğimiz günlerde göçünü tamamlayarak kışladığı Afrika'dan geri döndü ve şu anki yuva alanında görüntülemiş bulunuyoruz" dedi.