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Haberlerİş-YaşamAkasya ve Akbatı AVM'de yeni Covid-19 önlemi

Akasya ve Akbatı AVM'ye NASA'da kullanılan havalandırma sistemi

Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri, NASA’nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel “UV PHI Cell (photohydroionization)” teknolojisini kullanmaya başladı. Türkiye’de ilk kez kullanılan bu sistemde klima santrallerine entegre edilen cihazlar sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor, böylece havada barınabilen polen, kötü koku, toz, küf, duman, bakteri ve en önemlisi virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanıyor. Covid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiliyor.

27.10.2020 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Akasya ve Akbatı AVM'de yeni Covid-19 önlemi
HABERTURK.COM

Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri, ‘sıfır risk’ politikası kapsamında klima santrallerine yeni entegre edilen HVAC PHI Cell sistemini (Aktif Oksidasyon Sistemi) entegre etti

HVAC PHI Cell sistemi hiçbir kimyasal madde kullanmadan doğal yoldan elde ettiği hidroksit radikaller sayesinde (hidroperoksit, süper oksit iyonlar ve hidroksit iyonlar) havada dolaşan veya yüzeylerde bulunan tüm mikropları yakalayarak yok edilmesini sağlıyor. Bu iyonlar işlerini bitirdikten sonra oksijen ve hidrojene dönüşüyor.

Bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale getiren sistem böylece Covid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiyor.

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, “Uzmanlar, Covid-19 dahil pek çok viral hastalığın, solunum yolu hastalığının klima aracılığıyla bulaşabildiğini aktarıyor. Alışageldiğimiz klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Ortam havasının temizlenmesi önemli ve hastalığın yayılmaması için yaptığımız bir dizi yatırıma ek olarak, özel olarak getirttiğimiz HVAC PHI Cell sistemi sayesinde içimiz çok rahat. Enerji tasarrufu ve dönüşümü açısından daha az işlevsel bir yol olmasına rağmen bu sistemi tercih etmemizin asıl sebebi; güvenli ve temiz hava sahasını garanti etmesi” diye konuştu.

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