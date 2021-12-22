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Haberler Enerji

Akaryakıtta indirim ÖTV'ye gidecek

Akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV), ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak. Eşel mobil sistemi kapsamında fiyatların artmasının ardından akaryakıtta ÖTV sıfırlanmıştı. Bu kapsamda devlet benzinin litresinde 2.53 TL, motorinde 2.05 TL, LPG'de 1 TL'lik ÖTV'den feragat etmişti

22.12.2021 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Akaryakıtta indirim ÖTV'ye gidecek
HABERTURK.COM / Ajanslar

Eşel mobil sistemi kapsamında akaryakıtta sıfırlanan özel tüketim vergisi, bugünden itibaren, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutan kadar artırılacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması durumunda ise bu malların özel tüketim vergisi tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak, ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanacak.

Karar kapsamında belirlenecek ÖTV tutarları, her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

BENZİNDE 2.53 TL

Kur ve enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciye tam olarak yansıtılmaması için akaryakıtta eşel mobil sistemi kullanılıyordu. Bu kapsamda devlet benzinin litresinde 2.53 TL, motorinde 2.05 TL, LPG'de 1 TL'lik ÖTV'den feragat etmişti.

Son kararla beraber kur veya enerji fiyatlarındaki olası düşüşlerin pompa fiyatına yansıması için bu ÖTV miktarlarından yüksek bir indirim gelmesi bekleniyor.

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