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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta indirim geldi, tabela değişti! 27 Temmuz 2024 Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim ya da zam var mı?

        Akaryakıta indirim geldi, tabela değişti! 27 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol ve dövizde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 25 Temmuz gece yarısından geçerli olmak üzere motorine indirim geldi. Peki, "Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, mazota ne kadar indirim gelecek?" İşte 27 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 21:06 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:59
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        • 1

          Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yarattı. Peki, "Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, mazota ne kadar indirim gelecek?" İşte 27 Temmuz 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

          Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim geldi.

        • 3

          BENZİNDE VE LPG'DE İNDİRİM VAR MI?

          Benzinde ve LPG'de ise indirim veya zam beklenmiyor.

        • 4

          GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.00 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.54 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL

        • 5

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44.88 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.47 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL

        • 6

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir’de benzin litre fiyatı: 46.15 TL

          İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.70 TL

          İzmir’de LPG litre fiyatı: 22.64 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.73 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.22 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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