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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akaryakıt fiyatları son durum : Güncel 6 Mayıs Benzin, LPG, Motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Benzine zam veya indirim var mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatları güncel: 6 Mayıs Benzin, LPG, Motorin fiyatları ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip konusu oluyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş hem motorine hem de benzine indirim veya zam olarak etki gösteriyor. EPDK kararına göre Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak. Peki 6 Mayıs Benzin, LPG, Motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte Akaryakıt fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 05.05.2024 - 23:49
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        • 1

          Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına güncel olarak yansıyor. Araç sahiplerini üzen haberin ardından güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı araştırması hız kazanırken benzin fiyatları düştü mü yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 6 Mayıs 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi

        • 2

          GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

          Benzin fiyatı için 0,28 TL zam, motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 0,26 TL zam, LPG fiyatı (otogaz fiyatları) için de 1,64 TL indirim geldi.

          İSTANBUL

          Benzin fiyatı: 43,98 TL

          Mazot fiyatı: 41,39 TL

          LPG fiyatı: 20,97

          ANKARA

          Benzin fiyatı: 44,85 TL

          Mazot fiyatı: 42,29 TL

          LPG fiyatı: 20,87 TL

          İZMİR

          Benzin fiyatı: 45,11 TL

          Mazot fiyatı: 42,56 TL

          LPG fiyatı: 20,51

        • 3

          EPDK KARARI: KATKILI BENZİN VE MOTORİN TEK FİYAT OLACAK

          Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

        • 4

          Buna göre, Karar kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.

          Karar'ın Ek-1'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt) olarak kullanılacak mı?(3) : Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma 'Diğer' olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

          Söz konusu Karar'ın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metni'nde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

          Söz konusu karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

          EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacağı belirtildi.

          Özellikle tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi, ayrıca dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının Karar'ın en önemli gerekçeleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

          "İlgili lisans sahiplerinin gerekli uyum çalışmalarını tamamlayabilmeleri amacıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Karar, 15 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartları ile karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (AKİS) ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (DAKİS) ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir."

          Ayrıca, EPDK, petrol piyasası mevzuatına göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5 oranını geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini akaryakıta ekleyebildiğini ve söz konusu katkılama işlemi için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisini paylaştı.

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