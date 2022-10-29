Prof. Manisalı hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Manisalı, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.

Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Manisalı'nın, 40'ın üzerinde kitabı bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisalı'nın vefatı nedeniyle eşi Nuriye Manisalı'yı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Erol Manisalı'ya Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.