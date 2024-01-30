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        Haberler Gündem Politika AK Partili Usta'dan Can Atalay açıklaması: Bugün veya bu hafta okunacak - Son dakika haberleri

        AK Partili Usta'dan Can Atalay açıklaması: Bugün veya bu hafta okunacak

        AK Partili Leyla Şahin Usta, TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki kararın bugün veya bu hafta Meclis'te okunabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:11
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        AK Partili Usta'dan Can Atalay açıklaması
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        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunacak ve milletvekilliği düşecek" şeklinde konuştu.

        Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.

        "MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞECEK"

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı.

        Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." şeklinde konuştu. Usta, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Bir prosedür haline gelmiş durumda. Meclis'in de üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bu hafta için planımız var. Alacağımız başlıklardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

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