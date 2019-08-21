Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atanmasının ardından kentteki gösterilere polis müdahale etti. Protestolar sırasında bir kafeye kaçan göstericilere kask ve copla vuran polisler sosyal medyada gündem oldu. Tepki gösterenler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.

Mustafa Yeneroğlu, tweet'inde "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu da "Van'da 'orantısız' şiddetten kaçıp sığındıkları kafede kaskla, copla, tekmeyle ve masayla güvenlik güçlerinin şiddetine uğrayan yurttaşı gördünüz mü? Bu görüntüler için bir açıklamanız olmayacaksa talimatları siz veriyorsunuz demektir" ifadeleriyle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketledi. İki vekil de Twitter'daki mesajlarında söz konusu olayın görüntülerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı haklarındaki terör soruşturmaları gerekçe gösterilerek 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılmıştı. 3 ismin yerine söz konusu illerin valileri kayyum olarak atanmıştı.