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        Haberler Gündem Politika AK Partili Halil Uluay kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        AK Partili Halil Uluay kalp krizi geçirdi

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay kalp krizi geçirdi. Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:44
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        AK Partili Uluay kalp krizi geçirdi
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        AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, memleketi Kastamonu'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

        Partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak üzere memleketi Kastamonu'da bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.

        Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Hastanenin koroner yoğun bakım servisine kaldırılan Uluay'ın tedavisi sürüyor.

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