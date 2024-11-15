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        AK Parti’den petrol sevkiyatı açıklaması

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'e petrol sevkiyatı tartışması hakkında konuştu. Zengin, "Anlaşma AK Parti'den önce imzalandı. Türkiye'nin bu hattan geçen petrollerle alakalı bir dahli söz konusu değil. Biz Türkiye olarak bu boru hattının işletmesiyle mükellefiz. Yani içinden geçen petrolle bizim bir dahlimiz söz konusu değil. Buradan elde edilen gelir de varil başına 1.27 dolar civarında. Günlük 700 bin varil olduğunu bir defa daha ifade etmek istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:48
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        AK Parti'den petrol sevkiyatı açıklaması
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        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te İsrail'e petrol sevkiyatı tartışmaları hakkında konuştu. Zengin açıklamasında şunları söyledi: "AK Parti daha yokken 2000 yılında TBMM tarafından bu anlaşma onaylandı. Bu anlaşmanın onaylanmasından itibaren Bakü-Ceyhan Boru Hattı'ndan yapıldıktan sonra muhakkak günlük şu anda 700 bin varil petrol akmakta. Bu petroller tek bir firma değil farklı firmalara ait petroller Bakü-Ceyhan Botu Hattı'ndan geçiyor. Anlam olarak baktığımızda 700 bin varil 1 buçuk günde 1 tanker yüklemek anlamına geliyor."

        "Türkiye'nin bu hattan geçen petrollerle alakalı bir dahli söz konusu değil. Biz Türkiye olarak bu boru hattının işletmesiyle mükellefiz. Yani içinden geçen petrolle bizim bir dahlimiz söz konusu değil. Buradan elde edilen gelir de varil başına 1.27 dolar civarında varil başına bir gelir elde edilmekte. Günlük 700 bin varil olduğunu bir defa daha ifade etmek istiyorum. Bu aşamadan sonra değerli arkadaşlarım şunu çok net ifade etmek istiyorum."

        "Sayın bakanımız bu boru hattından geçen firmaların tamamıyla görüşüldüğünü ve bu hattan kesinlikle İsrail'e giden bir petrol akışının olmadığını bir kez daha söyledi. Burada paylaşmak istiyorum. Fakat buradan gelen petrol dünyanın farklı yerlerine dağılıyor nihayetinden ama sonuç olarak bu ülkelerden bu şirketlerden İsrail'e giden bir petrolün gelmemesi konusunda bize bir anlayış gösterildiğini ve bu konudaki hassasiyetimizi bu firmaların büyük bir özenle uyduğunu ifade etti. "

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