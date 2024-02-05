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        Haberler Gündem Politika AK Parti’de aday belirleme mesaisinin sonuna geliniyor! AK Parti ve MHP heyetleri bir araya gelecek

        AK Parti’de aday belirleme mesaisinin sonuna geliniyor! AK Parti ve MHP heyetleri bir araya gelecek

        Yerel seçimler için geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday belirleme sürecinde kalan 28 ilin ilçe belediye başkan adayları için genel merkezde mesai yaptı. AK Parti ve MHP heyetlerinin yerel seçimlere yönelik "seçim iş birliği" için 14. görüşmesi ise 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek.

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 05.02.2024 - 18:36 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:14
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        Aday belirleme süreci tamamlanıyor
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        AK Parti'nin yerel seçim takvimi işliyor. AK Parti'nin İlçe belediye başkan adaylarını belirleme süreci devam ederken, belediye meclis üyelikleri için MHP heyeti ile bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalan 28 ilin ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için mesai yaptı. 19 Şubat'ta ise 81 il seçim koordinasyon merkezi ve seçim işleri başkanları, il hukukçuları ve eğitimcilerinin katılımıyla genişletilmiş seçim işleri başkanları ve seçim koordinasyon merkezi başkanları toplantısına başkanlık edecek.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLİK FORUMU'NA KATILACAK

        AK Parti'de "seçim beyannamesinin" açıklanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sahaya indi. 50 ili ziyaret etmesi planlanırken depremin 1. yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta, 7 Şubat'ta Adıyaman, 8 Şubat'ta ise Malatya'da olacak. 9 Şubat'ta ise İstanbul'da düzenlenecek gençlik forumunda, gençlerle buluşacak.

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        AK PARTİ VE MHP’NİN SEÇİME YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

        AK Parti ve MHP arasındaki seçim iş birliği görüşmeleri ise devam ediyor. İki partiden heyetler, 7 Şubat Çarşamba günü 14. görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmenin gündemi ise belediye meclis üyelikleri olacak. Hedef ise belediye meclisinde her 4 üyeden birinin kadın, birinin ise gençlerden oluşması. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Keşir de bu hedefi işaret etti. Belediye meclis üyeliğine 2 bin kadın başvurduğunu belirterek, 81 ilde ön görüşmelerin bu hafta tamamlanacağını söyledi.

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