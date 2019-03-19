AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Kastamonu il başkan adayı kim? Tahsin Babaş kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Kastamonu il başkan adayı Tahsin Babaş kimdir? İşte Tahsin Babaş'ın hayatı...

TAHSİN BABAŞ KİMDİR?



1967 Kastamonu doğumludur. Anadolu Üniversitesi iktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 1989 yılında Kastamonu Belediyesi'nde memuriyet hayatına başlayan Tahsin Babaş, KASKİ'nin Kurucu Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Fen İsler ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken 30 Mart 2014 Mahalli İdare Seçimlerinin ardından Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Tahsin Babas, evli ve 1 cocuk babasıdır.