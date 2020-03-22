AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ailesine partimiz adına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.