AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bedellide eğitim süresinin 21 güne çekildiğini, bu süreyle ilgili herhangi bir değişiklik düşünülmediğini ifade etti.

Ünal, üst yaş sınırının kaldırıldığını hatırlatarak, 'Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak' dedi.



"MESUT ÖZİL'İN TEPKİSİ YERİNDE"



Gazetecilerin soruları üzerine Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakmasını da değerlendiren Ünal, 'Maalesef özellikle Avrupa açısından yaşanan bir kriz var. Şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepkidir. Almanya'daki bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında asimilasyon amacı yatmaktadır. Biz bir insanın dilinden, dininden, ırkından dolayı hiçbir şekilde ötekileştirilmemesini savunuyoruz' dedi.