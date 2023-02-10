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AK Parti Sözcüsü Çelik, deprem bölgesi Adana'da açıklamalarda bulundu.

"Birincisi bu tek yağma olayları karşısında açık ve net söylüyorum, son derece acımasız olacağız. Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri bir kere daha uyarıyoruz. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Gereken tedbirleri alıyoruz ama buna rağmen bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve son derece net davranacağımızın bilinmesini istiyorum.

"HER BİR ÇOCUĞUMUZ GÜÇLÜ TAKİP EDİLİYOR"

Zaman zaman konuşmakta duygusal anlar yaşayan Ömer Çelik, gözyaşlarını tutamadı. Çelik şu ifadeleri kullandı:

Diğer bir konu çocuklarla ilgili olarak çok sayıda bir takım şer şebekeleri, spekülasyon yapıyor. Burada çocuklarımız güven altında. Herhangi bir şekilde sahiplenilmemiş ya da tek başına buralara sevk edilmiş çocuklarımıza kararlı bir şekilde sahip çıkılıyor. Öyle 'hastanelerde, hani bu çocuklar sahipsiz kaldı, bunlarla kimse ilgilenmiyor, bunlar bir takım yabancıların ellerine düşerler' gibisinden yaklaşımlar söz konusu. Bu konuda çok hassasız. Her bir çocuğumuz güçlü bir takiple, güçlü bir bakımla gözetim altında. İnşallah bu felaketi yine işte milletimizin, vatandaşımızın bu birlik duygusuyla aşacağız. Burada gördüğüm insanlarımızın depremzede, yaralı, enkazın altından çıkmış, onların gösterdiği tevekkülü, onların gösterdiği bu insani duyguları ömrümüz boyunca unutmayacağız. Kendisi enkazın altından çıkmış ama yan odadaki hastayı soruyor ya da komşusunu soruyor ya da diyor ki 'Devletimizin başına bir şey gelmesin. Biz iyiyiz' diyor. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Biz görevimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnşallah el birliğiyle bu büyük felaketi de atlatacağız."

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