AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararı oldukça önemli
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Karar oldukça önemli' yorumunu yaptı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik kararının oldukça önemli olduğunu belirtti.
Sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulunan Çelik, şu ifadelere yer verdi:
Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararı oldukça önemlidir.
Çelik devamla şunları ifade etti:
İsrail’in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduğumuzu ve bu politikaların sonuçlarının yasal takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması için Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.