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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik kararının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in varlığının tanınmaması, İsrail’e yardım veya destek sağlanmaması noktasında tüm devletlerin yükümlü olduğunu belirtmesi altı çizilmesi gereken bir husustur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 19, 2024

Sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulunan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararı oldukça önemlidir.

Çelik devamla şunları ifade etti:

İsrail’in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduğumuzu ve bu politikaların sonuçlarının yasal takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması için Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı