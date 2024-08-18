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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, TİP Genel Başkanı Baş'a tepki | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, TİP Genel Başkanı Baş'a tepki

        AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerini, "Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısı" şeklinde değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:41 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:41
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        "Faşistlerin kullandığı dilin aynısı"
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        AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TİP Genel Başkanı Baş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

        "TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa’daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine 'halkçı' adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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