AB'nin tutumunun ilkesiz bir yaklaşım olduğu dile getiren Çelik, "Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur... Avrupa Birliği'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır." dedi.

Sözcü Çelik, " Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.