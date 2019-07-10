AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

"Önümüzdeki dönemle ilgili yapılacak çalışmalar, meclis gündemiyle ilgili çalışmalar söz konusu... Vekillerimiz sahada gördükleri eksikleri dile getiriyor. Bu çerçevede notlar tutulup, kararlar alınıyor. Cumhurbaşkanımız kendisinin G-20 zirvesi, Japonya ve Çin ziyaretleriyle ilgili vekillerimize bilgi verdi.

"SİSTEMİN HALK DESTEĞİ VAR"

(Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon tartışmaları) Şöyle bir tartışma yürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi milletimizin onayıyla hayata geçti. Bir yılını tamamlayan sistemin değerlendirilmesi yapılıyor. CHP bunu sistemle ilgili bir meşruiyet tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor. Pratikle ilgili konuları tabi ki biz tartışıyoruz. Biz notlarımızı alarak, talimatlar doğrultusunda nerelerde aksaklıklar varsa bir yıllık değerlendirmenin içine ekleyeceğiz bunu... Bu sistem işleyen bir sistem, halk desteği var. Vekillerimizin eleştirileri hassasiyetle not alınıyor. Sistem vatandaş için vardır. Aksayan yeri varsa o yerlere müdahale edilecektir. Sistemin güçlendirilmesi için muhalefetin görüşü, değerlendirilmeleri varsa tabii ki buna herkes memnuniyetle yaklaşır. Ama şimdiye kadar ki tartışmaları sağlıksız buluyoruz"

(Ali Babacan'ın AK Parti'den istifası) AK Parti Türkiye'nin en güçlü partisidir. Kendi işimize bakıyoruz.

(Yunanistan'da yeni hükümet) Sayın Başbakan Türkiye'de tanınan birisi... Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın kullandığı üslup bir devlet adamı üslubu değil. Üzüntücü verici bir durumdur. Bunun iyi sonuçları olmayacaktır. Biz de buna cevap vermeye devam edeceğiz. Tek taraflı bir şımarıklık yaparak KKTC'nin haklarını gasp ediyorlar. Gerginliği çıkaran Yunan tarafı ve Rum tarafıdır.