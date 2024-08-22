AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir" ifadelerinin kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.