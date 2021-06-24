Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine talimat

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu bilgileri verdi:

"Devam eden projeler ve kendilerinin değerlendirmeleriyle ilgili olarak görüşlerini paylaştılar. Milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmak gerektirdiğidir. Salgın koşullarının getirdiği mesafeler var, normalleşme dönemiyle tedbirlere uyardı, teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin geçmişte yaptığı gibi yaz aylarında vatandaşlarımızla bir araya geleceği yoğun bir çalışma dönemi olacak.

Milletvekillerimizin illerine göre değerlendirmeleri, tarım, terörle mücadele konusu değerlendirildi, dış politikada Avrupa ve Afrika ile ilişkiler değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız tavsiye ve talimatlarının yanı sıra salgınla ilgili Türkiye'nin pozitif ayrışan yöntemlerini paylaştı.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Yeni Anayasa sürecine sahip çıkılması gerekliliğine vurgu yaptı. Türkiye'de sivil anayasa arayışı vardır. Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde sahip çıktığını, bunun hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmeleri oldu.

NATO ve Azerbaycan'daki ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Haftaya da yine Cumhurbaşkanımız milletvekilleriyle bir araya gelecek. Bu seri aynı şekilde devam edecek. Belediye başkanlarımızla devam ediyor. Genel Merkezimiz, teşkilatımız ve milletvekillerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edecek. MYK'mız var, daha kapsamlı değerlendirme yapacağız."