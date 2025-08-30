AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'nin Mahmud Abbas kararı adaletsiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trump yönetiminin Filistin lideri Abbas'ın vizesini iptal etmesini eleştirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan BM Genel Merkezi'ne gelemeyecek olan Abbas'ın yokluğunun iki devletli çözüme zarar verdiğini savunan Çelik, "BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır" dedi.

REKLAM advertisement1

ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır.



Bu karar, BM’nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 30, 2025

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır.

REKLAM

Bu karar, BM’nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır.

İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin’in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir.

Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti’nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur.

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “dünya beşten büyüktür” ve kimse Filistin’in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir."