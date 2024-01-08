AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?
AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu oldu. 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 il belediye adayını açıkladı. Bu noktada gözler "AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir, nereli kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Yakup Üçüncüoğlu hayatı ve siyasi kariyeri...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı ise Yakup Üçüncüoğlu olarak duyuruldu. Peki, AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Yakup Üçüncüoğlu nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve siyasi kariyeri...
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YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?
Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Yakup Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü.
Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu.
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AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI!