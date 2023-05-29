AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: 22 yaralı

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

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