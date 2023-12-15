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        Haberler Gündem Politika AK Parti'nin yerel seçim mesaisi: İttifak temasları hızlandı

        Yerel seçim için ittifak temasları hızlandı

        AK Parti, genel seçimlerde kurduğu ittifakı yerel seçimlere de taşımak için temas trafiğini hızlandırdı. Genel başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından kurmaylar bir araya geldi. Peki, bugüne kadar hangi partilerle görüşüldü ve hangi şehirlerde nasıl bir işbirliği gündemde?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:21
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        AK Parti'de yerel seçim mesaisi
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        AK Parti genel merkezi geçen hafta yoğun bir görüşme trafiğine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah ve HÜDA PAR genel başkanları ile görüştü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise HÜDA PAR ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ile de buluştu. Ala'nın başkanlık ettiği görüşmelere, genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.

        "İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI GÖRÜŞÜLDÜ"

        Edinilen bilgiye göre, BBP heyeti ile gerçekleşen görüşmede, büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi ve ilçelerde ise her partinin kendi adayı ile seçime girme seçeneği üzerinde duruldu. HÜDA-PAR ile yapılan görüşmede ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, Cumhur İttifakı adayının kazanma ihtimali yüksek olan seçim çevrelerindeki işbirliği ele alındı.

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        HEYETLER PAZARTESİ GÜNÜ YENİDEN GÖRÜŞECEK

        AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde ortak aday çıkarma kararı aldı. Ancak diğer iller için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti ve MHP heyetleri 18 Aralık Pazartesi günü 12. kez bir araya gelecek ve 51 il için mesai yapacak.

        Görüşmelerde Cumhur İttifakı'ndaki belediye sayısının artırılması ve 2019'daki yerel seçimlerinde muhalefete geçen, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerin yeniden kazanılması için atılacak adımlar da ele alınacak.

        Heyetlerin görüşmesinin ardından, liderler yeniden bir araya gelecek.

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