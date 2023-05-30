Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısında grup yönetimi için isimler belirlendi.

GELECEK HAFTA MECLİS GRUBU'NDA OYLAMA YAPILACAK

Habertürk Ankara Büro'dan Esra Nehir'in haberine göre yapılan değerlendirme sonucunda şu isimle belirlendi:

Grup Başkan Abdullah Güler

Grup Başkanvekilleri

Özlem Zengin

Leyla Şahin Usta

Muhammed Emin Akbaşoğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Abdulhamit Gül

Gelecek hafta Meclis grubunda oylama yapılacak

KABİNE NE ZAMAN ŞEKİLLENECEK?

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada, bir soru üzerine şu yanıtı vermişti:

YSK milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve hem de tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Süreç devam ediyor. Tebrikat süreci devam ediyor. Geniş bir katılımla o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz.