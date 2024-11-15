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        Haberler Gündem Politika AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı | Son dakika haberleri

        AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme, önümüzdeki aylarda başlayacak olan il kongreleri, sivil anayasa çalışmaları, ekonomi verileri ve siyasetteki normalleşme tartışmaları ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:54
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        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı.

        Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.40'ta başladı.

        GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değerlendirmelerde bulunarak dün Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşacak.

        Siyasette normalleşme tartışmaları, sivil anayasa çalışmaları ve ekonomi verilerinin ele alınması beklenilen MYK'da AK Parti'nin önümüzdeki aylarda başlayacak olan il kongrelerinin hazırlıkları görüşülecek.

        Toplantıda Meclis bütçe görüşmeleri devam ederken parti grubu çalışmaları ve meclis gündemi değerlendirilecek.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in saat 16.30'da açıklama yapması bekleniyor.

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        #AK Parti
        #MYK
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Son dakika haberler
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