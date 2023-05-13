14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, il il AK Parti milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki aday listesinde mevcut milletvekillerinden 104'ü yer aldı, üç dönem kuralı nedeniyle 65 milletvekili listeye alınmadı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge 4. sıradan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. Bölge 4. sıradan AK Parti listelerinde aday gösterildi. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul başta olmak üzere il il AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti milletvekili adayları tam liste