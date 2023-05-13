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AK Parti Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl AK Parti Milletvekili Adayları Kimler?

İl il AK Parti milletvekili adayları belli oldu! 14 Mayıs 2023 AK Parti milletvekili adayları kimler?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. Partilerin il il milletvekili aday listesi de seçmenler tarafından araştırılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili kesin aday listesi de belli oldu. AK Parti'de 15 bakan da milletvekili adayı olurken 2 bakan liste dışı kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri il il AK Parti milletvekili adayları listesi

Giriş: 13.05.2023 - 01:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, il il AK Parti milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki aday listesinde mevcut milletvekillerinden 104'ü yer aldı, üç dönem kuralı nedeniyle 65 milletvekili listeye alınmadı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge 4. sıradan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. Bölge 4. sıradan AK Parti listelerinde aday gösterildi. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul başta olmak üzere il il AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti milletvekili adayları tam liste

  • İşte il il AK Parti milletvekilleri aday listesi...

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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