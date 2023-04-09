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AK PARTİ milletvekili aday listesi açıklanıyor! 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti milletvekili adayları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İl il AK Parti milletvekili aday listesi

AK Parti milletvekili aday listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem Milletvekili Seçimi aday listesi

AK Parti 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesi bugün YSK'ya sunuluyor. Seçime yaklaşık bir ay kala kamuoyunun genelinde seçime girecek partilerin aday listeleri merak ediliyor. AK Parti aday milletvekili listesi de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte AK Parti 28. Dönem Milletvekili Seçimi aday listesiyle ilgili son gelişmeler

Giriş: 09.04.2023 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için nefesler tutuldu. 6 binin üzerinde aday adayı AK Parti listelerinden aday olabilmek için başvuruda bulundu. Temayül yoklamaları ve alt komisyon çalışmaları sonrası nihai karar için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kesinleşecek aday listesine çevrilmiş durumda. Peki, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti milletvekili aday listesi ne zaman açıklanacak? İşte AK Parti milletvekili adayları ve isim listesi ile ilgili merak edilenler...

  • AK PARTİ ADAY LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday listesiyle ilgili yaptığı son açıklamaya göre kesin liste YSK'ya teslim edilince ortaya çıkmış olacak. Ancak aday listesinin açıklanacağı törenin ise haftaya yapılması bekleniyor. 

  • İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

    Hafta sonuna kadar bunları zaten kesinleştireceğiz. Kesinleştirdikten sonra da bunların açıklamalarını da inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor.

     

  • Partimize teveccühün yine çok yüksek olduğu bir aday adaylığı süreci yaşandı. Aday adaylığı için şu ana kadar 6 binin üzerinde bir başvuru aldık. Ayrıca bakanlarımız gibi başvuruya gerek olmaksızın değerlendireceğimiz isimler var. Kadrolarımızda yer alması bizlere güç katacak birçok isim üzerinde de ayrıca çalışıyoruz. Sürpriz isimlerimiz de mutlaka olacak, var. Yazar, çizer, entelektüel, bütün bu kesimlerden isimler var. Ondan sonra parti kurullarımızdaki çalışmalar sonuçlanıp listemizi Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimizde bu isimler kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Sadece milletvekili adaylarımızı değil, önümüzdeki dönemin kabinesini ve üst yönetimini de şimdiden çalışmaya başladık. Bunların hepsini de vakti geldiğinde sizler vasıtasıyla milletimizin bilgisine sunacağız.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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