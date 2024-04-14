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        Haberler Gündem Teyit AK Parti'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımıyla ilgili açıklama

        AK Parti'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımıyla ilgili açıklama

        AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı tepki çeken 'ıstakoz' paylaşımına ilişkin, "30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 20:39 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:39
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        AK Parti'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' açıklaması
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        AK Parti İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı'nın Monaco'da ıstakoz yediği anlara ait sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

        ÖZÜR DİLEDİ

        Tepkilerin ardından Şebnem Bursalı açıklama yaptı. Bursalı X hesabından yaptığı açıklamada, "30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

        Bursalı açıklamasında şunları kaydetti;

        "Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim.

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        Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

        Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

        İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz!

        Kamuoyuna saygıyla sunarım."

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        #şebnem bursalı
        #AK Parti
        #ıstakoz
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