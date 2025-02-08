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        Haberler Gündem AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya'dan şehit Binbaşı Yetişen'in ailesine taziye ziyareti

        AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya'dan şehit Binbaşı Yetişen'in ailesine taziye ziyareti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 21:39 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:40
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        Kaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan annesi Ayşe Gaser'in oturduğu apartmanın bahçesine kurulan taziye çadırında şehidin yakınlarına baş sağlığı diledi. Burada şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için dua edildi.

        Daha sonra eve çıkan Kaya, Gaser ve şehidin eşi Mesude Esin Yetişen ile görüştü, taziyelerini iletti.

        Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak şehidin eşi Mesude Esin Yetişen ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşine taziyelerini iletti.

        Kaya'nın, taziye ziyaretine AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve eski AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı da eşlik etti.

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        #Fatma Betül Sayan Kaya
        #Murat Kemal Yetişen
        #haberler
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