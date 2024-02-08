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        Haberler Gündem Politika AK Parti'li Ömer Çelik: Hepinizin haddini bildirmeye hazırız - Gündem haberleri

        AK Parti'li Çelik: Hepinizin haddini bildirmeye hazırız

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerinden birinin, 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı´na haddini bildireceğiz' dediğini belirterek, "Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:59
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        Çelik: Hepinize yeteriz
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        Adana´da Cumhur İttifakı´nın belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Yüreğir Serinevler Spor Salonu´nda yapıldı. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerini eleştirdi. Çelik, "Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki `Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.´ İşte ben de diyorum ki `Haddini bildireceğiz´ diyene. Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız. Onlar 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta ne diyorlardı? `Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre cumhurbaşkanı olacak´ diyorlardı. Adana ne diyordu? `Biz Bay Kemal'i Bay Bay Kemal yapmaya hazırız´ diyordu. Şimdi genel başkanları gitti. Başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle ittifaklarını sürdürmek için terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın kitabın içerisine giriyorlar" dedi.

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        'BAŞARIYI YEREL SEÇİMLERDE TAÇLANDIRACAĞIZ'

        Kararlı bir şekilde yürüdüklerini vurgulayan Çelik, "Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu yolda başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Genel seçimlerde attığımız imzayı yerel seçimlerde daha büyük bir başarı dalgasına dönüştüreceğiz ve sonuçta inşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza Adana Büyükşehir'i ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. İnşallah 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli´ye Adana Büyükşehir'in ve 15 ilçesinin Cumhur İttifak´ının olduğunun müjdesini vereceğiz" diye konuştu.

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        `İSTANBUL´DA ASKERDE GAZOZLA TIRAŞ OLURDUK´

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Bu belediyecilik hikayesi, Cumhurbaşkanımızın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilikle yazılmıştır. Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. O gün hatırlayan benim yaşımdakiler, 1994 yılında orada işi olan, eğitim hayatını gerçekleştirenler maalesef İstanbul'u bir çöp dağı, susuzluk içerisinde kıvranan bir çöl gibi görür. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında belediye başkanı olunca belediyeciliğin tarihini yazdı. O günden bu tarafa Türkiye'nin 81 vilayetini gezin, her tarafta yemyeşil bir şehircilik görürsünüz. O, Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki attığı, yaptığı işlemlerle yazdığı belediyecilik destanının son hamlesidir. İşte biz bugün gerçek belediyecilik dediğimizde 21´inci yüzyıla girerken Türkiye'de belediyecilik hamlesini yapmak için yaptığımız mottolarda söylediğimiz şu, yaşanabilir şehirleri ortaya koyabilmek için, insanlarımızın layık oldukları bir seviyeye getirebilmek için çağdaş yere ulaştırabilmek için belediyeciliği, insanımız için yapmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

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        #Ömer Çelik
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