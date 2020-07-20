AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre sosyal medya düzenlemesiyle ilgili geri sayım başladı. Teklifin Meclis tatile girmdeen önce yasalaştırılması kararlaştırılıyor.
Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre söz konusu teklifin bu hafta TBMM'ye sunulacağı beklenirken, önce istihdam paketi ya da Hukuk Muhakemeleri Usül Kanunu'na bir madde ile eklenmesi düşünülen sosyal medya düzenlemesinin ayrı bir teklif olarak getirilmesi kararlaştırıldı. 11 maddeden oluşan teklif MHP'ye sunuldu. Ayrıca teklifle ilgili muhalefet partilerine de bilgi verilecek.
DÜZENLEMEDRE ALMAN MODELİ ÖRNEK ALINDI
Peki teklif neler getiriyor?
Sosyal medyada yeni düzen nasıl olacak?
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre sosyal medya düzenlemesi teklifi büyük oranda Almanya'daki uygulanan modelden örnek alındı.
SINIR 1 MİLYON HESAP OLACAK
Düzenlemeye göre, Türkiye'de 1 milyondan fazla katılımcısı bulunan sosyal medya kuruluşlarından Türkiye'de istenecek. Yine Türkiye'de toplam 38 milyon İnstagram, 37 milyon Facebook, 16 milyon Twitter, 8 milyon da Snapchat ile Linkedin hesabı bulundu bildiriliyor. Bu durumda söz konusu şirketlerin yasa çıktıktan sonra Türkiye'de ofis açması gerekecek.
Peki açmazlarsa ne olacak?
MERKEZLERİNE PARA CEZASI TEBLİĞ EDİLECEK
AK Parti Grup yöneticileri bu durumda şirketlerin merkezine para cezası tebligatı yapılacağının altını çiziyor. Peki sosyal medya paylaşımlarının içeriklerine nasıl ve neden müdahale edilecek?
Öncelikle katalog suçlarla ilgili paylaşımlarda mahkeme kararıyla içeriği üretenin gerçek kimliğine ulaşmak için şirketten bilgi istenecek.
KÜFÜR VE HAKARET 24-48 SAATTE KALDIRILACAK
Bunun dışında vatandaşlar da kendileriyle ilgili hakaret, küfür içeren paylaşımların kaldırılması için ofise başvuruda bulunabilecek. 24 saat ya da 48 saat içinde paylaşımların kaldırılması gerekecek. Aksi halde; yani kaldırılmaması durumunda para cezaları verilecek.
HAKİM KARARIYLA BİLGİ İSTENECEK
Aynı zamanda bu tür paylaşımları yapanların hesaplarının arkasındaki gerçek kişilerin tespiti için de ofislerden mahkeme yoluyla IP numaraları istenecek.
TAKMA İSİMLE KÜFÜR DÖNEMİNE SON
AK Parti kaynakları bu yolla sosyal medyada takma isimler arkasından özellikle yapılan hakaret ve küfürlü paylaşımların ortadan kaldırılmasının öngörüldüğünü belirtiyor.
BTK'YA RAPOR VERECEKLER
Öte yandan şirketler de vatandaş başvurularının belli aralıklarla BTK'ya sonuçları da içerecek şekilde raporlar sunacak.
Peki getirilecek kurallara uymayan sosyal medya kuruluşlarının platformlarına erişim hızı düşürülecek mi?
Soruya net yanıt vermeyen Ak Partili kaynaklar 'Bunun üzerinde çalışıyoruz' demekle yetiniyor.
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