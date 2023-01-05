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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi

Giriş: 05.01.2023 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti - HÜDAPAR görüşmesi sona erdi
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin karşıladı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Bugün çok uzun uzun açıklama yapamayacağım. Daha önce de görüşmelerimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanı ile. Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Biraz daha sabretmemiz gerecek. Bunlar netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Birkaç başlık vardı, onları konuştuk. Bu başlıklardan bir tanesi seçimlerle ilgili. Netleşince inşallah kamuoyuyla paylaşacağım. Birden fazla teklif var. Biraz daha sabır. Görüşmelerimiz sürecek karar aşamasına gelince paylaşacağız. Muhtemelen Ocak ve Şubat ayında seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulunun hazırlık yapabilmesi için 3 aylık bir zamana ihtiyacı var. Seçim tarihi netleşince bizim de kararımız netleşir. Henüz verilmiş bir karar yok.“

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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