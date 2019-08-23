23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti'nin 18. yıldönümünde Habertürk'ten Çimen Çetin'e konuşan genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu.
Ünal şöyle konuştu:
Birçok alanda büyük devrimler gerçekleştirmiş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. AK Parti için 'bunlar 6 yıl dayanamazlar' diye oluşturulan tezviratları, Ankara'da Genelkurmay'ın ışıkları sabaha kadar yanmış, genç subaylar rahatsız, cumhuriyet mitingleri, 367, kapatma davası, Danıştay saldırısı' bütün bu krizleri yönetmiş. Bu krizlerin ve sorunların içerisindeki fırsatları gelişme imkanına dönüştürmüş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. AK Parti ve Türkiye ile ilgili felaket tellallığı yapanlar hep yanıldılar, bundan sonra da yanılacaklar. 31 Mart sonrası 23 Haziran sonrası, Halk Bankası'ndan ötürü büyük yaptırımlardan bahsedenler her defasında yanılmalarına rağmen, ki bunu bilinçli ve sistematik olarak yapıyorlar. Bunun bunu yapmaya bundan sonra da devam edecekler. Biz de bu ülkeye güvenmeye, bu ülkeye duyduğumuz sevdayla 17 yıldan beri yaptıklarımızı anlatarak yapmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki seçimsiz 4 yılı en iyi şekilde değerlendirecek.
"YÜKSEK SİYASETİN DEĞİL BİZZAT HAYATIN İÇİNDEN"
Kendisini AK Parti ailesinden hissedenler dedik özellikle. AK Parti ailesinden hissetmekten kastımız, 17 yıldan beri AK Parti'nin hedeflerine, Türkiye'yi getirmek istediği yere inandılar. Bu inançla mücadele verdiler. Kenarda durmadılar, risk aldılar, konforlu alandan konuşmadılar, kavganın içinden konuştular. Yüksek siyaset değil bizatihi hayatın içerisinden, riskin, kavganın içerisinden, AK Parti ve Türkiye mücadelesinde kavga verdiler. Kendilerine AK Parti'nin makam verdikleri il başkanı, milletvekili, Başbakan, Cumhurbaşkanı da olabilir bu, kendilerini bu makamı almış kişiler olarak göremezler. Bunlar milletin verdiği makamlardır. Her birimizin görevi bu makamları millet için AK Parti ailesinin içinde en yüksek sorumlulukla sürdürmektir.
"BİZ MİLLETLE KURDUĞUMUZ İLİŞKİYE BAKIYORUZ"
AK Parti'den ilk defa olmadı. Her siyasi harekette bu tür şeyler olur. Biz istikametimize, hedeflerimize, yolumuza bakıyoruz. Biz milletle kurduğumuz ilişkiye bakıyoruz. AK Parti'yle ilgili 17 yılda o kadar çok şey söylendi ki, bunların hepsinin yanıldığı ortaya çıktı. Bundan sonra da biz AK Parti'yle ilgili ne söylendiğine bakmayacağız. Dün akşam 18. yıl marşımızı başlattık. Bugün 18 yılımızı anlatan filmi paylaşacağız . Zaman tüneli sergimiz var. 14 Ağustos 2001'de doğan 3 bin 700 genci tek tek ziyaret etti AK Parti. Bunların içinde 18 kişiyi bu kutlamaya davet ettik. İnşallah nice 18 yaşlara diyoruz.
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